ARA
Bist 100
4505,34
-8,62%
Bist 100
Dolar/TL
18,8384
0,056%
Dolar/TL
Euro/TL
20,2238
0,1461%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0732
0,062%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1135,31
0,28%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı

İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 4 yaşındaki kız çocuğu, Antalya'dan giden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

07 Şubat 2023 | 23:38
0
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgeye giden ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta görev yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, enkaz altında kalan 4 yaşındaki kız çocuğuna ulaştı.

İsminin Beyza olduğu öğrenilen kız çocuğu, depremin 42'nci saatinde enkazdan çıkarıldı.

İtfaiye eri, enkazdan kurtardığı çocuğa sarılarak, "Aferin, başardık. Maşallah sana" diyerek "çak" yaptı.

Minik Beyza, itfaiye erlerine kardeşiyle aynı odada bulunduğunu, annesinin de enkazda olduğunu söyledi.

Ambulans ekiplerine teslim edilen çocuk, hastaneye götürüldü. AA

Etiketler
deprem
0
  • ALTIN GRAM - TL 1135,31 0,28%
  • ALTIN ONS 1874,49 0,22%
  • BIST 100 4505,34 -8,62%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8384 0,056%
  • EURO/TURK LIRASI 20,2238 0,1461%
  • EURO/USD 1,0732 0,062%
  • INGILIZ STERLINI 1,20557 0,12998%
  • JAPON YENI 130,894 -0,151%
  • KANADA DOLARI 1,33986 -0,04029%
  • RUS RUBLESI 72,135 0,4806%
Günün En Çok Okunanları
Kahramanmaraş merkezli depremlerde son durum
ODTÜ'lü öğrencilerden depremzedeler ve bağışçılar için arayüz
ODTÜ'lü öğrencilerden depremzedeler ve bağışçılar için arayüz
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya’dan dünyaya Türkiye’ye acil yardım çağrısı
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya’dan dünyaya Türkiye’ye acil yardım çağrısı
THY deprem bölgesindeki illerden uçuşları ücretsiz yaptı
THY deprem bölgesindeki illerden uçuşları ücretsiz yaptı
DHA Hatay muhabiri ile eşi ve 2 çocuğu depremde hayatını kaybetti
GERİ
İLERİ
Kahramanmaraş merkezli depremlerde son durum
ODTÜ'lü öğrencilerden depremzedeler ve bağışçılar için arayüz
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
ODTÜ'lü öğrencilerden depremzedeler ve bağışçılar için arayüz
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya’dan dünyaya Türkiye’ye acil yardım çağrısı
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya’dan dünyaya Türkiye’ye acil yardım çağrısı
THY deprem bölgesindeki illerden uçuşları ücretsiz yaptı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL