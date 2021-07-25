Türkiye’de koronavirüs vaka sayısında yükseliş dikkat çekiyor. Dünün koronavirüs tablosuna göre 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 383 oldu.
23 MİLYON KİŞİ HENÜZ AŞI OLMADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün twitter hesabından şu paylaşımlarda bulundu:
- Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım.
- Geri dönüp son 10 günü daha dikkatli yaşayamayız. Yarın bize bağlı!
Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 25, 2021
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