Türkiye’de koronavirüs vaka sayısında yükseliş dikkat çekiyor. Dünün koronavirüs tablosuna göre 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 383 oldu.

23 MİLYON KİŞİ HENÜZ AŞI OLMADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün twitter hesabından şu paylaşımlarda bulundu:

Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım.

Geri dönüp son 10 günü daha dikkatli yaşayamayız. Yarın bize bağlı!