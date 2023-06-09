İşte dünyada paraya yön veren 23 kadın... Listenin son üyesi Hafize Gaye Erkan oldu

Kadın merkez bankası başkanları listesine son alarak TCMB Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan katıldı.

Erkan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA muhabirinin 180'in üzerinde ülke merkez bankası başkanına dair yaptığı araştırmaya göre, 2013 yılında kadınlar tarafından yönetilen merkez bankası sayısı 21 iken, bu rakam 2023'te 22'ye yükseldi. Hafize Gaye Erkan ile birlikte bu sayı 23'e çıktı.

İşte paraya yön veren kadın başkanlar...

1 Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası (2019)

2 Jorgovanka Tabakovic - Sırbistan Merkez Bankası (2012)

3 Cindy Scotland - Cayman Adaları Finansal Otoritesi Başkanı (2002)

4 Rosanna Costa - Şili Merkez Bankası Başkanı (2022)

5 Malangu Kabedi-Mbuyi - Demokratik Kongo Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı (2021)

6 Rebecca Patricia Santos Rivera - Honduras Merkez Bankası Başkanı (2022)

7 Anita Angelovska Bejoska - Makedonya Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı (2018)

8 Nor Shamsiah Mohd Yunus - Malezya Merkez Bankası Başkanı (2018)

9 Victoria Rodriguez Ceja - Meksika Merkez Bankası Başkanı (2022)

10 Ida Wolden Bache - Norveç Merkez Bankası Başkanı ( 2022)

11 Elvira Nabiullina - Rusya Merkez Bankası Başkanı (2013)

12 Maiava Atalina Ainuu-Enari - Samoa Merkez Bankası Başkanı (2011)

13 Catia Tomasetti - San Marino Merkez Bankası Başkanı (2018)

14 Caroline Abel - Seyşeller Merkez Bankası Başkanı (2012)

15 Nguyen Thi Hong - Vietnam Merkez Bankası Başkanı (2020)

16 Elizabeth Genia - Papua Yeni Gine Merkez Bankası Başkanı (2023)

17 Jeanette Semeleer - Aruba Merkez Bankası (2008)

18 Than Than Swe - Myanmar Merkez Bankası Başkanı (2022)

19 Öte yandan ABD'de bazı bölgesel merkez bankalarına da kadınlar liderlik ediyor. Susan Collins 2022'den beri Boston Fed Başkanlığı, Lorie Logan 2022'den beri Dallas Fed Başkanlığı, Loretta Mester 2014’ten beri Cleveland Fed Başkanlığı, Mary Daly de 2018'den beri San Francisco Fed Başkanlığı görevinde bulunuyor.