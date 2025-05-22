Kapasite kullanım oranı mayısta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, mayıs ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1849 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 75,1 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, mayısta geçen aya göre 0,7 puan artarak yüzde 75'e ulaştı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle: