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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? KGM işçi alımı 2025 ne zaman?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), bu yıl için 43 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? KGM işçi alımı ne zaman? İşte KGM işçi alımı detayları...

10 Haziran 2025 | 11:19
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? KGM işçi alımı 2025 ne zaman?

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) bağlı işyerlerinde, süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere 43 kadroya işçi alımı yapılacak. 

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı ne zaman? 

Başvurular, 10 Haziran 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlüklerinin Açık İş İlanları bölümünde yayımlanacak ilan üzerinden alınacak ve ilan 5 gün süreyle erişime açık olacak. Adayların başvurularını en geç 16 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlamaları ve başvırı sürelerini kaçırmamaları gerekiyor. 

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? 

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. 

Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Şartlar

Toplamda 43 kişilik kadroda farklı meslek gruplarında alımlar yapılacak. En az ilköğretim mezunu olmak yeterli, bazı pozisyonlar içinse belirli belgeler ve sürücü ehliyetleri isteniyor.

1. Ağır Makine Yağcısı (1 kişi)

Öğrenim: En az ortaöğretim, en fazla lisans
Nitelikler: Makine, motor vb. alanlardan mezuniyet veya ilgili mesleki eğitim belgesi
Yaş: 18–35
 

2. Yol Çizgi İş Makinesi Operatörü (1 kişi)

En az ilköğretim
Ehliyet: CE ve G sınıfı (ehliyet kodu 105.71)
Psikoteknik raporu şart
Yaş: 18–40

3. Asfalt Distribütör Operatörü (4 kişi)

En az ilköğretim
Ehliyet: CE ve G sınıfı (kod 105.45)
Psikoteknik raporu şart
Yaş: 18–40

4. Kar Temizleme Makinesi Operatörü (33 kişi)

En az ilköğretim
Ehliyet: CE ve G sınıfı (kod 105.43)
Psikoteknik raporu şart
Yaş: 18–40

5. Vidanjör Şoförü (1 kişi)

En az ilköğretim
Ehliyet: CE ve G sınıfı (kod 105.48)
Psikoteknik raporu şart
Yaş: 18–40

6. Araç Kurtarma Operatörü (2 kişi)

En az ilköğretim
Ehliyet: CE ve G sınıfı (kod 105.41)
Psikoteknik raporu şart
Yaş: 18–40

7. Vinç Operatörü (1 kişi)

En az ilköğretim
Ehliyet: CE ve G sınıfı (kod 105.10 veya 105.31)
Psikoteknik raporu şart
Yaş: 18–40

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Dün iki şirket temettü miktarını güncelledi
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
Kuzey Boru (KBORU) temettü miktarını güncelledi (2025)
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GERİ
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