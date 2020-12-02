Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Üçüncü çeyrekte ihracatını arttıran 4 ülkeden biriyiz. Kasım ayında ihracatımız, pandeminin ikinci dalgasında yaşanan ağır kısıtlamalara rağmen 16 milyar doları aştı” dedi. Gülle, kasımda 1.726 firmanın ihracata “merhaba” dediğini kaydetti.

Kasım ayı ihracat rakamlarına ilişkin TİM’den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gülle, küresel talep daralmasına rağmen ihracatın, geçen yılın kasım ayıyla aynı seviyede gerçekleştiğini aktardı.

Önemli pazarlarda kısıtlamaların geri geldiği, tüketimin kimi sektörlerde ciddi oranda azaldığı kasım ayında, ihracatta 16 milyar doların aşıldığını bildiren Gülle, şunları kaydetti:

“Ülkemizin yılın üçüncü çeyreğinde ihracatını artıran 4 ülkeden biri olma başarısını, yılın son çeyreğine de taşıma arzusundayız. Küresel ticaretteki belirsizlik engelini, güvenilir tedarikçi kimliğimizle aşıyoruz. Özellikle dünyaya tıbbi ürün ihracatımızda dikkat çekici rakamlara ulaştık. Yılın 11 aylık döneminde Kovid-19 ürünleri ihracatı 780 milyon dolara ulaştı.

Kasım ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre pandeminin ikinci dalgasında yaşanan ağır kısıtlamalar nedeniyle yüzde 1 düşüşle 16 milyar 88 milyon dolar oldu. Yeni Ekonomi Programı 2020 ihracat hedefimiz olan 165,9 milyar dolara emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. ‘Koşullar ne olursa olsun ihracatla yükselen Türkiye’ için mücadeleye devam ediyoruz.”

“1.726 firma ihracata ‘merhaba’ dedi” *

İsmail Gülle, kasım ayında 1.726 firmanın ihracata “merhaba” dediğini belirtti.

Bilhassa son aylarda ihracata başlayan firma sayısında kayda değer artışlar gözlemlediklerini aktaran Gülle, “İhracata yeni başlayan 1.726 firmamız, kasım ayında 83 milyon 389 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında ise kasım ayı içerisinde toplam 42 bin 187 firmamız ihracat gerçekleştirdi.” ifadelerini kullandı.

Sektör performansları hakkında da değerlendirmede bulunan Gülle, kasımda önceki yılın aynı ayına göre 17 sektörün ihracatını artırdığını aktardı.

Gülle, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yaş meyve sebze sektörü, 372 milyon dolarla tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Sektörel anlamda 2 milyar 698 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörümüz, liderliğini korurken, 1 milyar 638 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1 milyar 523 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörümüz ise üçüncü oldu.

Kasım ayının en güçlü performansına imza atan sektörler; yüzde 38 artışla 223 milyon dolara ulaşan gemi ve yat, yüzde 24 artışla 1 milyar 228 milyon dolara ulaşan çelik, yüzde 18 artışla 165 milyon dolara ulaşan meyve ve sebze mamulleri sektörleri oldu.”

“Mücevher sektörünün, Irak’a ihracatı yüzde 270 artış gösterdi” *

TİM Başkanı Gülle, sektörlerin ihracat yaptıkları ülke sayılarına bakıldığında, kasım ayında 208 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla kimyevi maddeler sektörünün birinci, 190 ülke ve bölgeye ihracat ile hububat sektörünün ikinci ve 187 ülke ve bölgeye ihracat yapan mobilya sektörünün üçüncü olduğunu bildirdi.

Kasım ayında sektörlerdeki çarpıcı artışlara da dikkati çeken Gülle, şunları kaydetti:

“Çelik sektörü, Hong Kong’a ihracatını 97 bin dolardan 53,3 milyon dolara çıkarırken, Arjantin’e ihracatını 36 katına çıkardı. Gemi ve yat sektörü ise kasım ayında Rusya’ya ihracatını 311 bin dolardan 95,3 milyon dolara çıkarırken, Marshall Adaları’na ihracatını 30 kat artırdı. Kasım ayında kimyevi maddeler sektörü ihracatımız, Malezya’ya yüzde 613, Nijerya’ya yüzde 329, Lübnan’a ise yüzde 300 artış gösterdi. Mücevher sektörünün Mısır’a ihracatı 15 katına çıkarken, Irak’a ihracatı yüzde 270 artış gösterdi.”

“İhracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 86,3 oldu” *

İsmail Gülle, altının, her ne kadar ticarete konu olsa da aynı zamanda sermaye değeri taşıyan bir yatırım aracı olduğunu vurgulayarak, “Bu noktada, dış ticaretimizi daha net bir şekilde incelemek adına altın harici veriler önem arz ediyor. Kasım ayında altın dahil ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76 olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 86,3 olarak gerçekleşti.” dedi.

Kasım ayında ihracatçıların, Türk bayrağını 206 ülkede dalgalandırmayı başardığını aktaran Gülle, ilk 10 ülkenin ihracattaki payının yüzde 50 olduğunu, ilk 20 ülkede bu payın yüzde 67 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Gülle, “Kasım ayında ihracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke ise 1 milyar 511 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 93 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 952 milyon dolar ile Irak oldu. Yılın ilk 11 ayında ise en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke, 14,4 milyar dolar ile Almanya, 10,1 milyar dolar ile Birleşik Krallık 9,1 milyar dolar ile ABD, 8,2 milyar dolar ile Irak, 7,2 milyar dolar ile İtalya oldu.” diye konuştu.

“En dikkati çekici artış Kastamonu’da” *

Kasım ayında 51 ilin ihracatını artırdığını bildiren Gülle, şunları kaydetti:

“En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 ilimiz sırasıyla 6 milyar 187 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 319 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 258 milyon dolarla Kocaeli, 861 milyon dolarla İzmir, 710 milyon dolarla Gaziantep oldu. En dikkati çekici artışlar ise yüzde 89 artışla 23 milyon dolara ulaşan Kastamonu, yüzde 69 artışla 26 milyon dolar ihracat yapan Karabük, yüzde 51 artışla 28 milyon dolarlık ihracata imza atan Osmaniye’de oldu.

Kocaeli’nde gemi ve yat sektörümüz ihracatını 45 katına çıkardı. Mardin’de makine sektörümüz ihracatını yüzde 670 artırırken, Konya’da savunma ve havacılık sektörümüzün ihracatı yüzde 525 arttı.”

“Maske ve önlük ihracatı yüzde 575 arttı” *

İsmail Gülle, Kovid-19 ürünleri ihracatının, kasım ayında da hız kesmediğini bildirdi.

Geçen yılın aynı ayına göre, solunum cihazları ihracatının yüzde 420, maske ve önlük ihracatının yüzde 575, tanı kitleri ihracatının yüzde 319, dezenfektan ihracatının ise yüzde 20 artış gösterdiğini kaydeden Gülle, “Kasım ayında toplam Kovid-19 ürünü ihracatı yüzde 212 artışla 87 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 11 aylık döneminde ise Kovid-19 ürünleri ihracatı 780 milyon dolara ulaşırken, 2019 yılının aynı dönemine göre, yüzde 219 artış sergiledi.” dedi.

Miktar bazında ihracat yüzde 7,9 arttı *

Verilen bilgiye göre, miktar bazında ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,9 artarak 14 milyon ton, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 139 milyon ton olarak gerçekleşti.

Ayrıca, son dönemde paritedeki artışın etkisi ihracata pozitif yansıdı.

Kasım ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 452 milyon dolar, yılın ilk 11 ayında ise paritedeki yükselişin pozitif etkisi 965 milyon dolar olarak gerçekleşti.