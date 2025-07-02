2024 yılında, Türkiye'de kayıt altına alınan akıllı telefon sayısında düşüş yaşandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılında yolcu beraberinde getirilen cihazların kaydı 892 bin 501 iken, 2024 yılında bu sayı yüzde 81,95 oranında azalarak 161 bin 136'ya geriledi.

BTK'nın 2024 yılı Faaliyet Raporu'na göre, 2023 yılında toplamda 13.6 milyon IMEI numarası kaydedilirken, bu sayı 2024'te 12.3 milyon olarak kaydedildi. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 9,42'lik bir düşüş anlamına geliyor. Ayrıca, üretimle ilgili olarak, 2024 yılında imal edilen cihaz sayısında yüzde 9,76'lık bir azalma olduğu gözlemlendi.

Bununla birlikte, ithalatçı başvurusu ile kaydedilen IMEI numaraları ise 2024'te 14.99 milyon olarak kayıtlara geçti. 2023'te ise bu sayı 14.5 milyondu, yani ithalatla kaydedilen cihaz sayısında yüzde 3,42'lik bir artış yaşandı. Bu da ithalatın arttığını gösteriyor. Cihaz sayısı açısından da ithalatın yüzde 3,83 oranında arttığı belirtildi.

2024 yılı boyunca, toplamda 15.6 milyon elektronik kimlik bilgisi ile 27.5 milyon IMEI kaydedildi. Bu kayıtlar, ithalat, üretim veya yolcu beraberinde getirilen cihazlardan oluşuyor.