Kayseri pastırmasına 'Kaiser pastarma' engeli

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği (AB) nezdindeki coğrafi işaret tescil sürecinin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi. Bağlamış, yaptığı yazılı açıklamada, tescil sürecine ilişkin son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı değerlendirmelerde, Afyonkarahisar pastırmasının tescil alması üzerinden yapılan karşılaştırmaların eksik ve yanıltıcı olduğunu ifade etti.

'KAYSERİ DENİLİNCE AKLA PASTIRMA GELİR'

Afyonkarahisar'da pastırma üretiminin nispeten yeni bir faaliyet olduğunu belirten Bağlamış, Kayseri'de ise pastırma üretiminin bin yıllık bir geçmişe dayandığını, Osmanlı arşivlerinde yer alan belgelerde ve Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde pastırmaya değinildiğini kaydetti.

Kayseri denince akla pastırmanın geldiğini vurgulayan Bağlamış, Kayseri pastırmasının üretim tekniği, kullanılan et kalitesi, baharat dengesi ve kurutma koşullarıyla başlı başına bir gelenek, bir ustalık mirası olduğunu aktardı.

'KAYSERİ PASTIRMASI TÜRKİYE'NİN LİDERİDİR'

Kayseri pastırmasının Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Asya pazarlarında da bilindiğine dikkati çeken Bağlamış, şunları kaydetti:

"Kayseri pastırması, üretim hacmi ve satış miktarı bakımından Türkiye'nin tartışmasız lideridir. AB coğrafi işaret süreci de bu kültürel ve ekonomik değerin uluslararası platformlarda daha görünür kılınmasını sağlayacak bir hukuki adımdır. Başvurunun geçici olarak beklemeye alınmasının nedeni, bir başka ülkenin (Bulgaristan) yaptığı itirazdır ve bu tamamen prosedürel bir gelişmedir. Süreç, ilgili kurumlarca dikkatle ve titizlikle takip edilmektedir. Zaten Kayseri pastırmasına itiraz edilip diğer ürünlere edilmemesi de Avrupa pazarında uzun süredir 'Kayseri pastırması' adıyla ürün satılıyor olmasından kaynaklanmakta, bu da pastırma denince Avrupa'da akla gelen ilk yerin Kayseri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Afyonkarahisar pastırmasının AB tescili almış olması ise başvurusunun daha erken tamamlanması ve itirazsız sonuçlanmasıyla ilgilidir. Bu durum, Kayseri pastırmasının tarihi, kültürel ve endüstriyel üstünlüğünü gölgeleyemez. Pastırmamızın AB nezdindeki coğrafi işaret tescil süreci kararlılıkla devam etmektedir."

Bağlamış, her iki şehrin pastırmasının da kendi yöresine ait olduğunu, Kayseri Ticaret Borsası olarak bu eşsiz mirasa sahip çıkmaya, kentin kültürel değerlerini korumaya ve dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini, Kayseri pastırmasının yalnızca AB tesciliyle değil, tarihiyle, ustalığıyla ve kolektif hafızadaki yeriyle zaten tescillendiğini belirtti.

BULGARİSTAN NEDEN İTİRAZ ETTİ?

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Milliyet'e yaptığı açıklamada Bulgaristan tarafından talebimize itiraz edilmiştir. İtiraz sebebi ise ‘Kayseri pastırması’ isminin, Bulgaristan’da üretilen ‘Kaiser pastarma’, ‘Kaizer pastarma’ ve ‘Kaiserovana pastarma’ olarak adlandırılan bir et ürünü ile eş sesli olmasından dolayı, tüketici nezdinde karışıklık yaratacağı ve üreticilerin ekonomik kayba uğrayacağı gerekçeleri gösterilmiştir” dedi.

AFYON PASTIRMASI 34. ÜRÜN OLDU

Avrupa Birliği’nde tescillenen 34’üncü coğrafi işaretli ürün ’Afyon Pastırması’ oldu.

AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünler şöyle sıralanıyor.

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması."

