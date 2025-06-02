Kimya sektöründen mayısta 2,7 milyar dolarlık ihracat

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatı mayısta yüzde 2,7 artışla 24,8 milyar dolar olurken, kimya sektörü 2,7 milyar dolarlık ihracatta mayısta en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. Sektörün beş aylık ihracatı 13 milyar doları geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pelister, "Mayıs ayında kimya sektörümüz 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu yıl ocak-mayıs olarak beş aylık ihracatımız ise 13 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olarak, tarife savaşlarının yaşandığı ve küresel belirsizliklerin olduğu, öngörülebilir bir ortamdan uzak, oldukça değişkenlik gösteren bu süreçte ihracatçılarımızı göstermiş oldukları üstün gayretlerden dolayı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin büyümesi ve kalkınması için ihracatı destekleyici adımlar atılmasının önemli olduğunu vurgulayan Pelister, şu açıklamayı yaptı:

"Bu yönüyle 30 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Yatırım Teşvik Sistemi'ni, ülkemizin kalkınmasında kritik öneme sahip kimya sektörümüz açısından stratejik bir dönüm noktası olarak görüyor ve sektörümüze güç kazandıracağına inanıyoruz. Kimya sektörü, sunduğu yüksek katma değer ve 27 farklı sektöre sağladığı hammadde, yarı mamul veya mamul girdileriyle Türkiye ekonomisinin lokomotif alanları arasında yer alıyor.

Yeni teşvik sistemi kapsamında verilen nakdi destekler, kurumlar vergisi indirimleri, sigorta primi desteği ve yer tahsisi imkanları, sektörde büyük ölçekli yatırımların hızlanmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle petrokimya, ilaç ham maddesi, plastik ve boya üretimi gibi kritik alanlarda bu desteklerin yatırımı ciddi ölçüde teşvik edeceğine inanıyoruz. Biz de İKMİB olarak düzenlediğimiz faaliyetlerle sektörümüzü desteklemeye devam edeceğiz."