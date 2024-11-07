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  • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin stratejiler ve teknolojiler, Efilli organizasyonu ile gerçekleşen Istanbul Privacy Summit’te masaya yatırıldı

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin stratejiler ve teknolojiler, Efilli organizasyonu ile gerçekleşen Istanbul Privacy Summit’te masaya yatırıldı

Kişisel veriler ekseninde takip teknolojilerinin konuşulduğu İstanbul Privacy Summit, 24 Ekim, 2024 tarihinde bilgi güvenliği alanında teknolojiler geliştiren Efilli’nin organizasyonu ile NEOHUB, LogoSoft, Huawei sponsorluğunda Deniz Kule’de gerçekleşti.

07 Kasım 2024 | 16:13
Son Güncellenme: 07 Kasım 2024 | 16:14
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin stratejiler ve teknolojiler, Efilli organizasyonu ile gerçekleşen Istanbul Privacy Summit’te masaya yatırıldı

Zirvede; “Kişisel Verilerin Korunması ve Takip Teknolojileri”; “Finans Dünyasında Veri Güvenliği, Gizlilik ve Yapay Zeka” ve “Hedefleme ve Ölçümleme Teknolojileri” olmak üzere 3 başlıkta, gelişen teknolojiyle birlikte önem kazanan kişisel verilerin korunması konusu ele alındı. İstanbul ve Galatasaray Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Nafiye Yücedağ ve Dr. Osman Gazi Güçlütürk, LogoSoft Bulut Satış ve İş Geliştirme Müdürü E. Yiğit Öner, DenizBank Veri Koruma Grup Müdürü Demet Keklikkıran, NEOHUB Dijital Büyüme ve Pazarlama Teknolojileri Danışmanı R. Doruk Ercan, Huawei İş Geliştirme ve Ekosistem Direktörü Figen Çağlayan, Intertech BT Güvenlik ve BT Risk Yönetimi Şirket Genel Müdür Yardımcısı Ali Kutluhan Aktaş, gazeteci ve yazar Serdar Kuzuloğlu gibi alanında uzman isimler, programda panelist ve konuşmacı olarak yer aldılar.

Etkinlikte, pazarlama alanında dünyada önemli bir oluşum olan MMA Türkiye ile kişisel veriler alanında çalışmaları ile bilinen İstanbul Bilgi Üniversitesi Privacy Innovation Lab ve KVKKarar paydaşlığı ile güvenlik, etik ve hukuki sorumluluklar ekseninde kişisel verilerin korunmasına ilişkin farkındalığı artırmayı hedefleyen atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.

Efilli Regülasyondan Sorumlu Yöneticisi Burak Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Başta yapay zeka olmak üzere, gelişen yeni teknolojilerle birlikte günümüzde kişisel verilerin korunmasının önemi artık yadsınamaz şekilde arttı. Hem gizlilik hem de pazarlama alanının merkezinde yer alan çerezler gibi çevrim içi takip teknolojilerinin incelenmesi fazlasıyla önemli hale geldi. Bu sebeple multidisipliner bir şekilde takip teknolojilerinin bugünü ve geleceğini tartışmak üzere hayata geçirdiğimiz Istanbul Privacy Summit etkinliğimizin, konuya dair tüm ilgililer için kıymetli bir fikir alışverişi sahasına dönüşmesini arzu ettik ve görüyorum ki bugün bunu başardık.” dedi.

Bilgi için: www.istanbulprivacysummit.com

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