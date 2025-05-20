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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) işçi alımı başvurusu ne zaman? Başvurular nasıl yapılır?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne 21 personel alınacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 21 işçi alımı başvurusu ne zaman, şartlar neler? Başvurular nasıl yapılır? İşte yanıtı...

20 Mayıs 2025 | 15:03
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) işçi alımı başvurusu ne zaman? Başvurular nasıl yapılır?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2025 personel alımı araştırılıyor. Daimi işçi statüsünde KEGM’e 21 işçi alımı olacak. İlana başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. İşte KEGM işçi alımı başvurusuna dair diğer detaylar...

KEGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 20-26 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

KEGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlana başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Ayrıntılar, bu kurumun 
"https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlanacak.

KEGM İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI

Nihai listelerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasının ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

KPSS'den muaf öncelikli adayların ve KPSS şartı aranmayan unvanlardaki adayların sınavda başarılı sayılması için sözlü sınavda kurul üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Bu adaylar için sözlü sınav (mülakat) sonucu atanmaya esas başarı puanını oluşturur.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Kuruluşumuz internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

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Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
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