Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74’ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi. Peki, Ersin Tatar kimdir? İşte KKTC cumhurbaşkanlığı seçimi ve Ersin Tatar’ın biyografisi:

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, KKTC’de bugün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Başbakan ve UBP’nin adayı Tatar’ın seçim yarışını kazandığını duyurdu.

KKTC SEÇİM SONUÇLARI *

Ersin Tatar’ın yüzde 51,74 oy aldığını açıklayan Şefik, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın ise yüzde 48,26 oranında oy elde ettiğini bildirdi.

Narin Ferdi Şefik, seçimin kesin sonuçlarının ise bu gece açıklanacağını kaydetti. Böylelikle KKTC Cumhurbaşkanlığında 5 sene sürecek Ersin Tatar dönemi başlamış oldu.Kıbrıs Türk halkı, 1974’ten bu yana 10’uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

ERSİN TATAR’DAN İLK AÇIKLAMA *

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçimin resmi olmayan sonuçlarının açıklanması ile Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefkoşa İlçe Merkezi önünde konuştu. Konuşmasına halka teşekkür ederek başlayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının sandığa yansıyan iradesiyle kendisini cumhurbaşkanı seçtiğini söyledi. “Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Bizim için önemli olan kutuplaşmak değil, birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde KKTC’yi daha güzel günlere taşıyabilmek, çoluk çocuğumuza, gençlerimize bu topraklarda güvenli bir gelecek sunabilmek için çalışmaktır.” ifadelerini kullanan Tatar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla kamu maliyesinde yaşanan sıkıntılarda Türkiye’nin desteği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk’ü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Bugün tüm dünyaya güzel, anlamlı bir mesaj verildi. Onlara verdiğim her sözü tutacağım; herkesin Cumhurbaşkanı olmayı, birleştirici, uzlaşmacı bir anlayışla hareket etmeyi, halkımızın içinde, yanında olmayı sürdüreceğim.” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TEBRİK MESAJI *

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2020

ERSİN TATAR KİMDİR? *

Peki, KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar kimdir? İşte özgeçmişi: Ersin Tatar, 1960’ta Lefkoşa’da doğdu. Lise öğrenimini İngiltere’de tamamlayan Ersin Tatar, 1982’de Cambridge Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.

1982-1986 yıllarında Price Waterhouse isimli şirketin İngiltere’deki merkez ofisinde çalışan Tatar, Chartered Accountant (mali müşavir) unvanını aldı.

Ersin Tatar, 1986-1991 yıllarında İngiltere’de PollyPeck firmasında, 1991-1992 yıllarında Ankara’da FMC-Nurol Savunma Sanayi AŞ’de finansman müdürü olarak çalıştı.

1992-2001 yıllarında İstanbul’da Show TV’de Genel Koordinatörlük yapan Tatar, 1996’da KKTC’nin ilk özel televizyon kanalı olan “Kanal T”yi kurdu.

Ersin Tatar, 2003’te KKTC’ye dönerek UBP’den siyasete girdi. 19 Nisan 2009 erken genel seçimlerinde UBP’den Lefkoşa Milletvekili seçildi.

4 Mayıs 2009’da kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Maliye Bakanlığı görevine getirilen Tatar, 27 Mayıs 2010’da kurulan İrsen Küçük hükümetinde de bu görevini sürdürdü.

KKTC’de 28 Temmuz 2013’deki erken genel seçimlerinde yeniden UBP’den Lefkoşa Milletvekili seçilen Ersin Tatar, 8’inci dönemde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yaptı.

Tatar, 7 Ocak 2018’deki erken genel seçimlerde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. 27-28 Ekim 2018’deki UBP Kurultayında Hüseyin Özgürgün ile ikinci tura kalan Ersin Tatar, Özgürgün’ün yarıştan çekildiğini açıklamasıyla genel başkan seçildi.

Tatar, geçen yıl mayısta kurulan UBP-Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlendi.