Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, “2021 yılında 100 yeni mağaza açacağız, 2025 yılına geldiğimizde ise toplam 600 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Koçtaş’tan yapılan açıklamaya göre şirket, Fix adını verdiği mahalleli formatıyla Türkiye’de yaygınlığını her geçen gün artırıyor.

Bir yandan büyük mağazalarının açılışlarını da sürdüren Koçtaş, 2020 yılında 47 Koçtaş Fix ve 1 adet de büyük format Koçtaş olmak üzere toplam 48 yeni mağaza açtı. Böylece Koçtaş’ın Türkiye genelindeki mağaza sayısı 140’a ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıçoğlu, hem Koçtaş Fix hem de büyük mağazalarla Edirne’den Artvin’e, Sinop’tan Diyarbakır’a uzandıklarını aktardı.

Kılıçoğlu, bugün 34 ilde 140 mağaza ile hizmet verirken, dijital kanallar aracılığıyla da ürünleri tüm Türkiye’ye ulaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Müşterilerimizden aldığımız güvenle büyüme stratejimizi her durum ve koşulda aralıksız hayata geçirmeye devam ediyoruz. Pandemi sürecinde Koçtaş Fix mağazalarımıza yaptığımız yatırımın ne kadar değerli olduğunu gördük. Bugün geldiğimiz noktada, ayda 10 Koçtaş Fix mağazası açma hızına eriştik. 2021 yılında 100 yeni mağaza daha açacağız. Koçtaş Fix yayılımımızı sürdürürken faaliyet göstermediğimiz illerde müşteri taleplerini değerlendirerek büyük Koçtaş mağazası açılışlarına da devam edeceğiz.

Bu zorlu dönemde hem dijital kanallarımız hem de yaygınlaşan mağaza ağımızla çok daha kolay ulaşılabilir olurken, istihdama da katkı sağlamayı sürdürüyoruz. 2025 yılına geldiğimizde toplam 600 mağaza ve buna paralel olarak yaklaşık 5 bin çalışanımız ile mevcut ve yeni müşterilerimize en iyi markaları en uygun fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz.”

Koronavirüs salgını sürecinde Koçtaş Fix mağazalarının önemini çok iyi anladıklarını aktaran Kılıçoğlu, evinden fazla uzaklaşmak istemeyen, toplu taşımaya binmeyi tercih etmeyen tüketicilerin ihtiyaçlarını mahallelerde uygun fiyatlarla ve Koçtaş hizmet kalitesi ve uzmanlığıyla karşıladıklarını bildirdi.

Kılıçoğlu, Koçtaş Fix mağazalarında, en çok satan 5 bin ürünün yer aldığı bilgisini paylaşarak, “Ayrıca müşterilerimizin hızlı sipariş ekranlarımızda bulabilecekleri yürüme bandından oto lastiğe, mobilyadan elektrikli el aletlerine kadar 100 bine yakın ürünü ister evlerine ister ücretsiz nakliye imkanıyla en yakın mağazamıza teslim edebiliyoruz. Aynı zamanda mahallelerdeki Koçtaş Fix mağazalarımızla iade, nakliye, montaj gibi tüm satış sonrası hizmetler konusunda müşterilerimize kolaylık sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.