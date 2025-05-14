Kozmetik sektöründe Türkiye - İtalya buluşması

İtalyan kozmetik sektörü, 8-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Beauty İstanbul 2025 Fuarı kapsamında Türk iş dünyasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir araya geldi. İtalyan Ticaret Ajansı ITA tarafından düzenlenen İtalyan Ulusal Pavilyonu, İtalya’dan gelen 40’ı aşkın öncü kozmetik üreticilerini Türk ve uluslararası sektör temsilcileriyle buluşturdu.

Fuar, İtalya’nın yenilikçi, yüksek kaliteli ve sürdürülebilir ürünlerini Türkiye ve bölge pazarıyla paylaşması açısından önemli bir iş platformu oluşturdu. Organizasyona katılan İtalyan firmalar, hem distribütörlerle hem de iş ortaklarıyla birebir görüşmeler yaparak yeni ticaret bağlantıları kurdu.

İtalya’nın Türkiye’ye yönelik kozmetik ihracatında son yıllarda önemli bir artış yaşandığına dikkat çeken ITA İstanbul Direktörü Marco Pintus, bu büyümenin sadece ticari değil aynı zamanda sektörel ilişkiler açısından değerli olduğunun altını çizerek: “Türkiye, İtalyan kozmetik sektörü için stratejik bir pazar. Sadece coğrafi yakınlık değil, aynı zamanda pazardaki dinamizm, kaliteye verilen önem ve tüketici bilinci de firmalarımız için uzun vadeli fırsatlar yaratıyor” dedi.

Pintus, Türkiye’nin İtalya’nın dış ticaret haritasında giderek daha önemli bir konuma geldiğini belirterek, Beauty İstanbul Fuarı’nda gerçekleşen görüşmelerin bu potansiyelin daha da somutlaşmasına katkı sağladığını vurguladı.

İTALYA’NIN KOZMETİK ROTASINDA TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR

Fuar kapsamında yaptığı değerlendirmede Türkiye ile gelişen ticari ilişkilere de dikkat çeken Marco Pintus: “Türkiye’nin İtalya’dan gerçekleştirdiği kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ithalatı, 2024 yılında 157 milyon avroya ulaşarak toplam kozmetik ithalatında yüzde 7,7'lik bir paya sahiptir. Bu ivme, İtalya'yı Fransa ve Almanya'nın ardından Türkiye'nin en büyük üçüncü kozmetik tedarikçisi konumuna taşımaktadır. Aynı zamanda, İtalya'nın dünya çapındaki kozmetik ihracatı da 2024 itibarıyla 8 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, ihracat odaklı büyüme stratejimizin uluslararası alanda ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.” dedi.

İtalyan kozmetik markaları, Beauty İstanbul 2025’te sürdürülebilirlik, inovasyon ve güvenirlik ekseninde geliştirdikleri ürünlerle hem çevresel hem de tüketici sağlığı açısından fark yaratan yaklaşımlarını öne çıkardı.