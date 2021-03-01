Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. ‘Yerinde karar’ döneminin ilk toplantısında illerdeki risk durumuna göre lokanta, kafelerin açılmasından yüz yüze eğitime, hafta sonu yasaklarından hafta içi kısıtlama saatlerine kadar kademeli normalleşme kararları alınacak. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede kademeli normalleşme bugün Kabine toplantısında alınacak kararlarla başlayacak. Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.55’te başladı. Toplantıda alınan kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Lokanta, kafe ve restoranlar açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lokanta ve kafelerin açılmasına ilişkin, pazartesi günkü kabine toplantısını işaret etmişti. Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız. Bunların kararlarını pazartesi günü Kabine toplantısında alacak sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma inşallah ifade edeceğim.” dedi.

İllerde risk durumuna göre tedbirler esnetilecek

İllerde tüm kısıtlamalar kademe kademe kaldırılacak. Risk durumuna göre karar verilecek. Tabloda, düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller turuncu ile gösterilecek.

65 yaş kısıtlaması bitiyor mu?

65 yaş üstü de merakla, sokak kısıtlaması esnetilecek mi diye bekliyor. Bakan Koca, aşının ilk doz vurulduktan 42 gün sonra etkili olduğunu hatırlatıp, “Aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde duruma göre esnetme yapılabilir.” demişti.

Yüz yüze eğitim Kabine toplantısında alınacak kararlara göre başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB), 1 Mart’ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara, 2 Mart’ta illerin salgın koşullarına göre başlanacağını açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan “İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası”nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı’nda değerlendirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“1 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca ‘yerinde karar’ uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir.”