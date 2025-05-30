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Kurban Bayramı 2025 ne zaman, hangi gün başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı bu yıl haziran ayının ilk haftasında kutlanacak. Tatil planı yapanlar için de resmi takvim ve beklenen tatil süresi bir süre once belli olmuştu. Yine de hatırlamakta fayda var...Kurban Bayramı 2025 ne zaman, hangi gün başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları ve tatil takvimi:

30 Mayıs 2025 | 11:10
Son Güncellenme: 30 Mayıs 2025 | 11:35
Kurban Bayramı 2025 ne zaman, hangi gün başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı için artık geri sayım sürüyor...  Tatil planı yapan milyonlarca kişinin merak ettiği "Bayram tatili kaç gün',  “Kurban Bayramı hangi gün başlıyor?” soruları da geçtiğimiz hafta yanıt bulmuştu. İşte 2025 yılın Kurban Bayramı takvimi: 

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor.

Bayramın;

1. günü 6 Haziran Cuma
2. günü 7 Haziran Cumartesi
3. günü 8 Haziran Pazar
4. günü 9 Haziran Pazartesi günlerine denk geliyor.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Resmi tatil takvimine göre Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Ancak arefe günü öğleden sonra resmi tatil kapsamına girdiği için, kamu kurumlarında çalışanlar için tatil 5 Haziran Perşembe öğleden sonra başlayacak. Böylelikle toplam tatil süresi 4,5 gün olacak

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı dolayısıyla, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlamak üzere 6, 7, 8 ve 9 Haziran'da kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (arife) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6, 7, 8, 9 Haziran 2025 tarihlerinde (bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramı'mızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."

Bayram tatili 9 güne uzatılmadı.

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