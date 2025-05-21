Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatırılacak? Emekliye 4.000 TL bayram ikramiyesi ödeme takvimi

16 milyona yakın emekli, 2025 Kurban Bayramı öncesi 4 bin TL'lik bayram ikramiyesi için geri sayıma başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru sonrasında emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri tahsis numaralarına göre belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılacak.

2025 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı.

2025 Kurban Bayramı öncesinde ise 26 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye ödemelerinin tamamlanması bekleniyor.

İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyesi ödemeleri bu yıl yüzde 33.33’lük artışla 4 bin liraya yükseltilmişti. Emekli bayram ikramiyeleri maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri,

Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar,

Şehit yakınları ve gaziler,

Güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve şampiyon sporcular,

Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar.