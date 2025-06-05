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Kurban Bayramı namazı saat kaçta: İl il bayram namaz vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 Kurban Bayramı namaz vakitleri duyuruldu. Diyanetin verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle

05 Haziran 2025 | 17:17
Kurban Bayramı namazı saat kaçta: İl il bayram namaz vakitleri

Kurban Bayramı namazı, Ankara'da saat 05.55'te, İstanbul'da 06.08'de, İzmir'de 06.22'de, Çanakkale'de 06.20'de, Iğdır'da 05.10'da kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının verilerine göre illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana 05.52
Adıyaman 05.39
Afyonkarahisar 06.07
Ağrı 05.15 
Aksaray 05.54
Amasya 05.41
Ankara 05.55
Antalya 06.11
Ardahan 05.13
Artvin 05.16
Aydın 06.20
Balıkesir 06.16
Bartın 05.53
Batman 05.27
Bayburt 05.25
Bilecik 06.06
Bingöl 05.27
Bitlis 05.22
Bolu 05.58
Burdur 06.11
Bursa 06.10
Çanakkale 06.20
Çankırı 05.50
Çorum 05.45
Denizli 06.15
Diyarbakır 05.30
Düzce 05.59
Edirne 06.16
Elazığ 05.33
Erzincan 05.29
Erzurum 05.21
Eskişehir 06.05
Gaziantep 05.44
Giresun 05.30
Gümüşhane 05.27
Hakkari 05.17
Hatay 05.51
Iğdır 05.10
Isparta 06.09
İstanbul 06.08
İzmir 06.22
Kahramanmaraş 05.44
Karabük 05.53
Karaman 06.00
Kars 05.12
Kastamonu 05.48
Kayseri 05.47
Kilis 05.46
Kırıkkale 05.53
Kırklareli 06.13
Kırşehir 05.52
Kocaeli 06.05
Konya 06.01
Kütahya 06.08
Malatya 05.37
Manisa 06.20
Mardin 05.30
Mersin 05.55
Muğla 06.20
Muş 05.23
Nevşehir 05.51
Niğde 05.52
Ordu 05.32
Osmaniye 05.48
Rize 05.22
Sakarya 06.03
Samsun 05.38
Siirt 05.24
Sinop 05.40
Sivas 05.39
Şanlıurfa 05.38
Şırnak 05.22
Tekirdağ 06.14
Tokat 05.39 
Trabzon 05.25 
Tunceli 05.30
Uşak 06.12
Van 05.16
Yalova 06.08
Yozgat 05.47
Zonguldak 05.55

Bayram namazı, yerel saatle KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.04'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.34'te, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.31'de, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 05.42'de kılınacak.

1 Almanya Kurban Bayramı Namaz Vakitleri (2025):

Almanya Kurban Bayramı Namaz Vakitleri (2025):
  • Aichach: 05:57:00
  • Berlin: 05:34
  • Bremen: 05:50
  • Düsseldorf: 06:05
  • Frankfurt: 06:02
  • Hamburg: 05:43
  • Koblenz: 06:05
  • Köln: 06:05
  • Münih: 05:57
  • Nürnberg: 05:54
  • Stuttgart: 06:04
     

Almanya'daki diğer şehirlerin namaz vakitlerini öğrenmek için tıklayın

2 Hollanda Kurban Bayramı Namaz Vakitleri (2025):

Hollanda Kurban Bayramı Namaz Vakitleri (2025):
  • Amersfoort: 06:07
  • Amsterdam: 06:08
  • Arnhem: 06:06
  • Breda: 06:12
  • Den Haag: 06:12
  • Deventer: 06:04
  • Eindhoven: 06:09
  • Enschede: 06:01
  • Nijmegen: 06:06
  • Rotterdam: 06:11
  • Tilburg: 06:11
  • Utrecht: 06:08
  • Venlo: 06:07
  • Zwolle: 06:03

Hollanda'daki diğer şehirlerin namaz vakitlerini öğrenmek için tıklayın

3 Belçika Kurban Bayramı Namaz Vakitleri (2025):

Belçika Kurban Bayramı Namaz Vakitleri (2025):
  • Antwerpen: 06:14
  • Brüksel: 06:16
  • Charleroi: 06:17
  • Gent: 06:18
  • Hasselt: 06:12
  • Liege: 06:12
  • Turnhout: 06:12

Belçika'daki diğer şehirlerin namaz vakitlerini öğrenmek için tıklayın

4 Fransa Kurban Bayramı Namaz Vakitleri (2025):

Fransa Kurban Bayramı Namaz Vakitleri (2025):
  • Bordo (Bordeaux): 06:27
  • Lille: 06:16
  • Lyon: 06:14
  • Marsilya: 06:21
  • Nice: 06:20
  • Paris: 06:19
  • Strazburg: 06:06
  • Toulouse: 06:23

Fransa'daki diğer şehirlerin namaz vakitlerini öğrenmek için tıklayın
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