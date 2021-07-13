Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz olacağını açıkladı. Peki köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı’da hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı’nın ardından merakla beklenen Kurban Bayramı tatili hakkında açıklamalar yaptı. Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işletmesindeki köprü ve otoyollardan geçişin Kurban Bayramı’nda ücretsiz olacağını açıkladı.

ÜCRETSİZ GEÇİŞLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre Kurban Bayramı tatili ücretsiz geçişleri cuma gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

“Niğde – Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs yolcu otobüsü kamyon ve TIR’larıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek. Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.”

HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Peki hangi yollar ücretsiz olacak? Kurban Bayramı süresince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

Yap-işlet-devret kapsamındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gibi köprüler ve otoyollar ise yine ücrete tabii olacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü‘ndeki 1. sınıf araçlar için geçiş ücreti 27.50 TL, Osmangazi Köprüsü‘nde ise 1. sınıf araçlar için geçiş ücreti 147.50 TL olarak uygulanıyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Merakla beklenen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı sorusu da yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi gününün de eklenmesiyle tatilin 9 gün olacağını duyurdu.

Erdoğan, “Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor” açıklamasında bulundu.

KURBAN BAYRAMI

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. günü ise 23 Temmuz Cuma günü kutlanacak.