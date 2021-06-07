İş dünyası 2001 ve 2008 gibi yakın tarihlerde “ekonomi kaynaklı” büyük krizlerle boğuştu ve klasik mali tedbir reçeteleriyle büyük ölçüde hayatta kalmayı başardı. Ancak 2020 Mart’ında bu kez sorular bilinmeyen yerden geldi: Sağlık krizi olarak başlayan COVID-19 pandemiye dönüşüp ekonomileri tümden kapatınca şirketler “eski çarelerin” işe yaramadığı olağanüstü duruma yanıt vermek için yepyeni arayışlara girdi. Capital Dergisi (Mayıs 2021 sayısından) iş liderlerine ‘bu benzersiz krizde aldıkları en radikal kararları’ sordu. Önceki krizlerin aksine şirketlerin yatırımı, yeni ürünleri, satış kanallarını artırdığı ve yeni iş kollarına girdiği görüldü.

Geçmiş tüm krizlerde verimlilik ve nakit akışı açısından gereken tedbirleri almaya odaklanan iş insanları, bu kez bunlardan çok yeni kaynaklar yaratmaya, yeni yollar açmaya odaklandı. İşte Kale Grubu’ndan Özdilek Holding’e, Koçtaş’tan Turkcell’e iş liderlerinin pandemide sürdürülebilirlik için aldığı en radikal kararlar…

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