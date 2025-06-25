Uraloğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İran ile İsrail arasında 13 Haziran'da başlayan çatışmalardan dolayı bu ülkelerde toplam 11 uçağın kaldığını bildiren Uraloğlu, Irak'ta, THY'ye ve Pegasus'a ait 2'şer olmak üzere toplam 4, İran'da ise THY'ye ait bir, Pegasus'a ait 5 ve Tailwind'e ait bir olmak üzere toplam 7 uçağın bulunduğuna işaret etti.

Uraloğlu, hava sahalarındaki kısıtlamaların kalkmasıyla THY ve Pegasus'a ait uçakları Türkiye'ye getirmek için tahliye seferlerinin başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mevcut durumda, THY'nin Bağdat'taki uçağı hava sahamıza girmiş, Erbil'deki uçağı da gün içinde ülkemize gelmiş olacaktır. Pegasus'un ise Erbil'deki uçağı hava sahamıza girmiş, Bağdat'taki uçağının ise akşam saatlerinde planlaması bulunmaktadır. Bu operasyonların tamamlanmasıyla Irak'ta mahsur uçağımız kalmayacaktır. İran'da bulunan 7 uçağın getirilmesi için ise çalışmalar devam etmekte olup hava sahasının tam stabil hale gelmesiyle planlamalar yapılacaktır."