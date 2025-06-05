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  • Maliyenin radarındaki son sektör: 1 futbolcu gitmeden 70 milyon lira ödedi

Maliyenin radarındaki son sektör: 1 futbolcu gitmeden 70 milyon lira ödedi

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye'de çeşitli branşlarda faaliyet gösteren 4 bin 588 sporcuyu risk analizine tabi tuttu ve gelirlerini vergi dışı bırakan sporcuların büyük bölümünün futbolculardan oluştuğu görüldü. Başkanlık, 310 sporcuyu beyanlarına açıklama getirmeleri için izaha davet ederken Süper Lig'deki kulübüyle sözleşmesi biten bir futbolcu davet sonrası ülkeden ayrılmadan 70 milyon liralık vergisini ödedi

05 Haziran 2025 | 10:46
Son Güncellenme: 05 Haziran 2025 | 10:47
Maliyenin radarındaki son sektör: 1 futbolcu gitmeden 70 milyon lira ödedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), çeşitli branşlarda profesyonel faaliyet gösteren bazı sporcuların yaklaşık 5,3 milyar lira ücret mahiyetindeki gelirini beyan dışı bıraktığını saptadı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, VDK Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen analiz çalışmalarının radarına bu kez sporcular girdi. VDK, martta gelir vergisi beyanname verme süresinin dolmasının ardından harekete geçerek, aralarında futbolcu, basketbolcu ve voleybolcuların olduğu 4 bin 588 sporcuyu risk analizine tabi tuttu.

Habere göre sporcularla ilgili olarak açık kaynaklar dahil, gerçek gelirlerini ortaya koyacak tüm bilgiler taranarak kapsamlı bir araştırma yürütüldü. Yapılan çalışmada çeşitli branşlarda profesyonel görev alan sporcuların yaklaşık 5,3 milyar lira tutarında ücret mahiyetindeki gelirini beyan dışı bıraktığı tespit edildi.

Bu kapsamda 310 sporcu, 2024 yılına yönelik beyan dışı bıraktıkları ücret gelirlerine açıklama getirmek üzere izaha davet edildi.

FUTBOLCULAR İLK SIRADA

Riskli bulunan kazancın 3,7 milyar liralık kısmının futbolculara ait olduğu görüldü. Futbolcuları 1,15 milyar lira beyan dışı bırakılan ücret geliriyle basketbolcular izlerken kalan kısım diğer branşlarda faaliyet gösteren sporcuların gelirlerinden oluştu.

- Yabancı sporcular için kulüpler bilgilendirildi

Listede yer alan yabancı sporcuların sezon sonunda Türkiye'den ayrılacak olması dikkate alınarak kulüpler bilgilendirildi. Bu kapsamda, izaha davet yazılarının tebliği ve sporcuların bilgilendirilmesi konusunda kulüplerin atacağı adımlar önem taşıyor. Böylece, sözleşmesi biten sporcuların ülkeden ayrılmadan önce Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilerini ödemesi amaçlanıyor.

Bu süreçte Süper Lig'de oynayan ve kulübüyle sözleşmesi biten bir futbolcu, izah daveti üzerine ülkeden ayrılmadan beyannamesini vererek 70 milyon lira tutarındaki vergisini ödedi.

​​​​​​​- "Gönüllü uyumu önemsiyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kayıt dışıyla mücadelede gönüllü uyumun önemine işaret ederek, "Çok kazananların vergilendirilmesine yönelik çalışmamızda bu kez sporculara odaklandık. Tespit edilen sporcularımızın gönüllü uyum kapsamında izah vermesini ve beyanlarını düzeltmesini bekliyoruz. İzaha davet kapsamında gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen sporculardan ödenmeyen vergi cezalı şekilde talep edilecek." dedi.

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