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Marmara açıklarında gemi yangını: 2 ölü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında seyrederken makine dairesinde yangın çıkan kuru yük gemisinde 2 kişinin vefat ettiğini bildirdi.

31 Ekim 2024 | 15:36
Son Güncellenme: 31 Ekim 2024 | 15:36
Marmara açıklarında gemi yangını: 2 ölü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine dairesinde yangın çıkan "FG SEVIL" isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisi için, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu" ile "Kurtarma-7" ve "Şark" römorkörlerinin olay yerine ivedilikle yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan müdahale sonucu yangının tamamen söndürüldüğü kaydedilerek, "Geminin makine dairesinde bulunan kazazede 2 kişinin vefat ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi, 'Şark' römorkörümüzce yedeklenerek demir yerine çekilecektir." ifadeleri kullanıldı.

 

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Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
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