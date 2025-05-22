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Mayıs ayı güven endeksi açıklandı

Güven endeksi, mayısta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 0,9, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 ve inşaat sektöründe yüzde 3,9 arttı.

22 Mayıs 2025 | 10:27
Mayıs ayı güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mayısta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,9 artarak 110,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 yükselerek 111,2, inşaat sektöründe yüzde 3,9'luk artışla 88,4 değerini aldı.

Hizmet sektöründe mayısta geçen aya kıyasla, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 2,3, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,6 artarken, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,1 düşüş gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1,6 gerilerken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,3, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi de yüzde 2,4 yükseldi.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 2,3, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 5,5 artış gösterdi.

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