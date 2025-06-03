Mayıs ayının zam şampiyonları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, posta hizmetlerindeki fiyat artışını, yüzde 11,52 ile çocuk giyim ve yüzde 9,77 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünler izledi. Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 9,03 ile kadın giyim, yüzde 8,92 ile şarküteri ürünleri, yüzde 8,26 ile taze meyveler ve yüzde 7,46 ile makarna çeşitleri yer aldı.

EN ÇOK YUMURTA UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 18,81 ile yumurtada gerçekleşti. Bunu yüzde 18,58 ile taze sebzeler, yüzde 6,7 ile taze balık, yüzde 3,73 ile tavuk eti, yüzde 3,56 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Posta hizmetleri 14,29 Çocuk giyim 11,52 Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler 9,77 Kadın giyim 9,03 Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam vb.) 8,92 Taze meyveler 8,26 Makarna çeşitleri 7,46 Erkek giyim 7,21 Su (şebeke suyu) 7,14 Kahvaltılık tahıl ürünleri 6,24

Mayısta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: