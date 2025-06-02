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Mayısta en çok ihracat yapan sektör

Mayıs ayında 3,9 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör otomotiv endüstrisi oldu.

02 Haziran 2025 | 18:29
Mayısta en çok ihracat yapan sektör

 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mayıs ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,9 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü 2,8 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,7 milyar dolarla elektrik-elektronik sektörü takip etti.

Mayıs ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 118,2 ile gemi, yat ve hizmetleri oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 83,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 4,4 artışla 17,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Mayısta, ihracatın yüzde 14,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 1'lik azalışla 3,1 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 2,3'lük düşüşle 533,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 264 milyon dolarla ABD oldu. Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,8 milyar dolarla İstanbul, 2,2 milyar dolarla Kocaeli, 1,7 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in mayıs ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar): 

 1 - 31 MAYıSSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20242025Değişim ('25/'24)Pay(25) (%)2023 - 20242024 - 2025Değişim ('25/'24)Pay(25) (%)
I. TARIM3.145.7253.115.471-1,014,536.053.29636.188.5460,415,8
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER2.091.6592.056.607-1,79,524.470.18224.550.8630,310,7
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri1.059.5291.060.3380,14,912.630.01712.108.217-4,15,3
Yaş Meyve ve Sebze283.633283.5590,01,33.521.8803.434.193-2,51,5
Meyve Sebze Mamulleri216.838221.1292,01,02.622.1012.656.7531,31,2
Kuru Meyve ve Mamulleri135.539142.0804,80,71.733.6761.860.7177,30,8
Fındık ve Mamulleri234.692189.439-19,30,92.156.3882.660.91923,41,2
Zeytin ve Zeytinyağı69.79746.526-33,30,2754.321678.336-10,10,3
Tütün76.95299.87729,80,5915.2221.004.2429,70,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri14.67913.660-6,90,1136.577147.4878,00,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER317.480335.5975,71,63.669.7723.762.8752,51,6
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller317.480335.5975,71,63.669.7723.762.8752,51,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ736.587723.267-1,83,47.913.3427.874.808-0,53,4
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri736.587723.267-1,83,47.913.3427.874.808-0,53,4
II. SANAYİ17.151.89817.902.8904,483,1182.380.781187.477.0762,881,6
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.259.0951.213.291-3,65,614.030.18713.865.832-1,26,0
Tekstil ve Hammaddeleri863.016854.319-1,04,09.489.4469.567.1340,84,2
Deri ve Deri Mamulleri135.761124.839-8,00,61.644.8831.503.491-8,60,7
Halı260.318234.133-10,11,12.895.8582.795.207-3,51,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.3.020.4272.767.723-8,412,831.800.56430.328.576-4,613,2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri3.020.4272.767.723-8,412,831.800.56430.328.576-4,613,2
C. SANAYİ MAMULLERİ12.872.37613.921.8768,264,6136.550.030143.282.6684,962,4
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.640.7401.520.390-7,37,118.303.83817.446.977-4,77,6
Otomotiv Endüstrisi3.211.1033.947.72022,918,335.743.06738.704.0628,316,9
Gemi, Yat ve Hizmetleri168.228367.054118,21,72.150.9392.035.676-5,40,9
Elektrik ve Elektronik1.494.9701.676.81812,27,816.261.44117.079.2345,07,4
Makine ve Aksamları1.065.0731.007.847-5,44,711.452.53210.893.317-4,94,7
Demir ve Demir Dışı Metaller1.205.4061.237.0542,65,712.172.06712.790.6565,15,6
Çelik1.452.1101.504.8573,67,015.596.97016.372.1205,07,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri419.447415.663-0,91,94.431.8664.318.277-2,61,9
Mücevher581.596842.49344,93,97.454.5738.975.90520,43,9
Savunma ve Havacılık Sanayii980.446741.881-24,33,45.823.3867.395.37227,03,2
İklimlendirme Sanayii653.255660.0981,03,17.159.3527.271.0721,63,2
III. MADENCİLİK545.499533.153-2,32,55.822.1355.976.4562,72,6
Madencilik Ürünleri545.499533.153-2,32,55.822.1355.976.4562,72,6
T O P L A M (TİM*)20.843.12221.551.5153,4100,0224.256.212229.642.0782,4100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı3.337.9583.282.636-1,713,236.243.83935.877.604-1,013,5
GENEL İHRACAT TOPLAMI24.181.08024.834.1512,7100,0260.500.050265.519.6811,9100,0

 

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ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 100
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
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