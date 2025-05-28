MEB il dışı yer değiştirme başvuru ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? MEBBİS Öğretmen il dışı tayin başvuru ekranı

2025 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Takvime göre, başvurular bugün başladı. Belirlenen takvim doğrultusunda il dışı atama için başvurular Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak. İşte, MEB il dışı yer değiştirme başvurularına ilişkin detaylar..

MEB İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular : Başlangıç: 28 Mayıs 2025

Bitiş : 2 Haziran 2025 (Saat 16.00’a kadar)

Atamalar: 3 Haziran 2025

E Bölümü 2’nci Madde Kapsamında Atama İptali: Başlangıç: 3 Haziran 2025

Bitiş : 4 Haziran 2025 (Saat 16.00’a kadar)

İlişik Kesme: 27 Haziran 2025

E Bölümü 3’üncü Madde Kapsamında Atama İptali Başvuru: Başlangıç: 6 Ağustos 2025

Bitiş : 8 Ağustos 2025 (Saat 16.00’a kadar)

Atama Kararnamelerinin İptal Edilmesi: 12 Ağustos 2025

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı, sözleşme kaydı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden talep etmelilerdir.

MEB iller arası yer değiştirme atamalar ise 3 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran 2025 tarihinden itibaren yapabilecek.

2025 ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI

Duyuru kapsamında başvuruda bulunacakların;

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. Bulundukları ilde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış

olmak,

3. Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.

ÖĞRETMENLER KAÇ TERCİH YAPABİLECEK?

Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir.

Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere 41’inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir.

Ancak 40 eğitim kurumu tercihi yapılmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler

yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.