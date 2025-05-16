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Mehmet Şimşek'ten 'ihale kralı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bakanlık görevinde olmadığı Temmuz 2018-Mayıs 2023 döneminde Londra'da edindiği 163 metrekarelik konut üzerinden sosyal medyada bir algı operasyonu yürütüldüğünü bildirdi.

16 Mayıs 2025 | 16:25
Mehmet Şimşek'ten 'ihale kralı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlık görevinde olmadığı Temmuz 2018-Mayıs 2023 döneminde Londra'da edindiği 163 metrekarelik konut üzerinden sosyal medyada bir algı operasyonu yürütüldüğünü bildirerek, "Sosyal medyada 'ihale kralı' olarak lanse edilen şahısla herhangi bir ticari ortaklığım yoktur." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından hakkındaki iddialara ilişkin paylaşım yaptı.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin zaruri olduğuna işaret eden Şimşek, "Bakan olmadığım Temmuz 2018-Mayıs 2023 döneminde Londra ve Batman'da çekilmiş birkaç fotoğrafla Londra'da edindiğim 163 metrekarelik konut üzerinden sosyal medyada bir algı operasyonu yürütülmektedir. Sosyal medyada 'ihale kralı' olarak lanse edilen şahısla herhangi bir ticari ortaklığım yoktur. Söz konusu kişiyle aynı karede yer aldığım görseller, bakanlık görevinde olmadığım dönemde Londra ve Batman'da çekilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

‘TİCARİ FAALİYETİ BULUNMUYOR’

Şimşek, bakanlık görevinde olmadığı Ağustos 2021'de Abdurrahman Reşitoğlu ile İngiltere'de ortak kurulan şirketin, sadece konut alım amaçlı olduğunu, başka herhangi bir ticari faaliyeti bulunmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Söz konusu konut, Bakan olduğum 3 Haziran 2023'te mal beyanımda yer almıştır. Sadece birkaç fotoğraf ve edindiğim bir konut üzerinden ihalelere karışmışım gibi yapılan gerçek dışı haberleri kınıyorum. Tüm bu mesnetsiz iddialar, şahsımı ve başarıyla uygulamakta olduğumuz programı hedef alan bir itibar suikast teşebbüsüdür. Bu çabalar başarısız kalmaya mahkumdur. Bu haber görünümlü senaryolar üzerinden itibarıma verilmeye çalışılan zararın tazmini için her türlü hukuki hakkım saklıdır."

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Turkcell, temettü miktarı ve tarihini duyurdu (15 Mayıs)
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
Bedelsiz ve temettü kararını revize etti
Borsa şirketinden ABD'de üretim tesisi adımı
Selva Gıda bedelli kararını duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı
Çelebi'den Hindistan açıklaması: Hukuki yollara başvurulacak
14 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Mayıs)
Emlak Konut GYO temettü miktarı ve ödeme tarihini duyurdu (2025)
Kuzey Boru temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
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