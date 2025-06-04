Memur ve emekli maaş zammı: Hesaplama nasıl yapılacak, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar?

NTV'nin haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamları, memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı zamma ışık tuttu. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan bu beş aylık dönemde, enflasyon farkı yüzde 14,29 olarak kesinleşti. Şimdi herkesin merak ettiği soru ise şu: Memur ve emeklilerin Temmuz zammı nihai olarak ne kadar olacak?