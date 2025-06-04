Memur ve emekli maaş zammı: Hesaplama nasıl yapılacak, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar?

NTV'nin haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamları, memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı zamma ışık tuttu. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan bu beş aylık dönemde, enflasyon farkı yüzde 14,29 olarak kesinleşti. Şimdi herkesin merak ettiği soru ise şu: Memur ve emeklilerin Temmuz zammı nihai olarak ne kadar olacak?
1 Temmuz Zammı Geri Sayım Başladı
Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz 2025 maaşlarına ne kadar zam yansıyacağını merakla bekliyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı kesinleşse de, nihai zam oranı TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşecek. Bu verilerle birlikte 6 aylık enflasyon farkı belirlenecek ve memur ile emeklilerin zam oranı kesinlik kazanacak.
2 5 Aylık Enflasyon Farkı Detayları
TÜİK verilerine göre, aylık enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:
- Ocak: %5,03
- Şubat: %2,27
- Mart: %2,46
- Nisan: %3,00
- Mayıs: %1,53
Bu oranların birikimli toplamı, yüzde 14,29 olarak hesaplandı.
3 Emekli Maaşlarına Yansıyacak Zam Oranı
Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, toplu sözleşme sonrası netleşen 5 aylık kümülatif enflasyon, yüzde 14,29 oldu. Bu duruma göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 15,10'luk bir zam farkını garantilemiş oldu.
4 Memur Maaşlarına Yansıyacak Zam Oranı
Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 8,58 olarak belirlendi. Bu enflasyon farkına, 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde kararlaştırılan yüzde 5'lik ilave zam eklendiğinde, kümülatif toplam zam oranı yüzde 14,01'e ulaşıyor. Temmuz 2025 maaşlarına yansıyacak olan bu oran, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık birikimli enflasyona göre kesinlik kazanacak.