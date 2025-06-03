Memur ve emeklilerin alacağı beşinci zam oranı belli oldu

Milyonlarca memur ve emekli maaş zammını doğrudan etkileyen Mayıs ayı enflasyon verileri bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıkladı. Böylece, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyen beş aylık enflasyon verileri de netleşmiş oldu.

Emekli ve Memur Maaşlarında Son Durum: Kim Ne Kadar Zam Alacak?

NTV'nin haberine göre milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı merakla bekleniyor. İşte güncel veriler ışığında son durum:

SSK ve Bağ-Kurlular İçin Durum:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2025 yılının ilk beş ayındaki enflasyon artışları, şimdiden yüzde 15.09'luk kümülatif zamma ulaştı. Bu oran, Ocak ayında yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46, Nisan'da yüzde 3 ve Mayıs'ta yüzde 1.53 olarak gerçekleşen artışların toplamından oluşuyor. Haziran ayı enflasyon verileri açıklandığında, kesin zam oranı netleşecek.

Memur ve Memur Emeklileri İçin Farklı Hesaplama:

Memur ve memur emeklilerinin maaşları ise 2025 yılının ilk yarısında yüzde 6, ikinci yarısında ise yüzde 5 zamlanacak. Ancak bu oranlar, enflasyonun altında kalırsa enflasyon farkı devreye girecek. Beş aylık enflasyon verilerine göre, memur ve memur emeklileri için yüzde 7.55'lik bir enflasyon farkı oluşmuş durumda. Kesin zam oranı için Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.