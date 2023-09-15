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  • Merkez Bankası anketinde dolar, enflasyon ve faiz beklentisi yükseldi

Merkez Bankası anketinde dolar, enflasyon ve faiz beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde yüzde 67,22'ye, dolar/TL beklentisi 30,14 TL'ye yükseldi.

15 Eylül 2023 | 10:28
Son Güncellenme: 15 Eylül 2023 | 12:11
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Merkez Bankası anketinde dolar, enflasyon ve faiz beklentisi yükseldi

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 5,54 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 5,14'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 59,46'dan yüzde 67,22'e yükseldi. 

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 42,01'den 44,94'e, 24 ay sonrası için yüzde 22,54'ten 23,87'e çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 29,82 TL'den 30,14'e çıkarken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 34,58'den 37,26'ya yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 43,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 44,3 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 33,8 milyar dolar oldu.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 30

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde 3,9 olarak gerçekleşti. Gelecek yıl büyüme beklentisi de yüzde 4'ten yüzde 3,8'e geriledi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 30 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 34,73 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 32,44 düzeyinde oluştu.

 

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