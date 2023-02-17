ARA
Bist 100
5015
0,13%
Bist 100
Dolar/TL
18,8702
0,0833%
Dolar/TL
Euro/TL
20,0801
-0,2257%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0641
-0,3036%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1109,11
-0,36%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Merkez Bankası anketinde enflasyon tahmini yükseldi, dolar/TL'de düştü

Merkez Bankası anketinde enflasyon tahmini yükseldi, dolar/TL'de düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 35,76, yıl sonu dolar/TL beklentisi 22,84 oldu.

17 Şubat 2023 | 14:20
0
Merkez Bankası anketinde enflasyon tahmini yükseldi, dolar/TL'de düştü

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 36 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,24 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,01'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 35,76 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 30,44'ten 30,75'e, 24 ay sonrası için yüzde 17,18'den 18,11'e çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 23,12'den 22,84' indi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 23,44'ten 23,10'a geriledi. 

Bir önceki anket döneminde 30,7 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 30,6 milyar dolara geriledi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 21,6 milyar dolar oldu.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 9

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1'den 3,6'ya inerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten 4,5'e çıktı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 9 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,94 düzeyinde oluştu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1109,11 -0,36%
  • ALTIN ONS 1828,39 -0,44%
  • BIST 100 5015 0,13%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8702 0,0833%
  • EURO/TURK LIRASI 20,0801 -0,2257%
  • EURO/USD 1,0641 -0,3036%
  • INGILIZ STERLINI 1,1965 -0,22681%
  • JAPON YENI 134,653 0,585%
  • KANADA DOLARI 1,3494 0,27719%
  • RUS RUBLESI 74,354 -0,4832%
Günün En Çok Okunanları
248. saatte kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna'dan ilk açıklama
Ünlü Yatırım Holding 35 milyon TL'lik hisse geri alımı yapacak
Ünlü Yatırım Holding 35 milyon TL'lik hisse geri alımı yapacak
Warner Bros'tan bağış açıklaması
Warner Bros'tan bağış açıklaması
Garanti BBVA deprem desteklerini açıkladı
Garanti BBVA deprem desteklerini açıkladı
Depremde can kaybı 36 bini aştı
Depremde can kaybı 36 bini aştı
MTA Diri Fay Haritası sorgulama nasıl yapılır? Faylar nereden geçiyor?
MTA Diri Fay Haritası sorgulama nasıl yapılır? Faylar nereden geçiyor?
257. saatte enkazdan kurtarıldı
257. saatte enkazdan kurtarıldı
Borsa yatırımcısına yükselişler karşısında 'sakin ve temkinli olun' uyarısı
GERİ
İLERİ
248. saatte kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna'dan ilk açıklama
Ünlü Yatırım Holding 35 milyon TL'lik hisse geri alımı yapacak
Warner Bros'tan bağış açıklaması
Garanti BBVA deprem desteklerini açıkladı
Depremde can kaybı 36 bini aştı
Ünlü Yatırım Holding 35 milyon TL'lik hisse geri alımı yapacak
Warner Bros'tan bağış açıklaması
Garanti BBVA deprem desteklerini açıkladı
Depremde can kaybı 36 bini aştı
MTA Diri Fay Haritası sorgulama nasıl yapılır? Faylar nereden geçiyor?
Warner Bros'tan bağış açıklaması
Garanti BBVA deprem desteklerini açıkladı
Depremde can kaybı 36 bini aştı
MTA Diri Fay Haritası sorgulama nasıl yapılır? Faylar nereden geçiyor?
257. saatte enkazdan kurtarıldı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL