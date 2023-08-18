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  • Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi

Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi

TCMB piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi Ağustos döneminde yüzde 43,82'den %59,46'ya yükseldi. Doları/TL beklentisi ise 28,46 TL'den 29,82 TL'ye çıktı.

18 Ağustos 2023 | 10:30
Son Güncellenme: 18 Ağustos 2023 | 11:02
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Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 3,10 olan ağustos ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 5,54'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 59,46 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 33,21'den 42,01'e, 24 ay sonrası için yüzde 19,04'ten 22,54'e çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 29,82 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 31,42'den 34,58'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 41,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 43,6 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 30,6 milyar dolar oldu.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 19,19

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi 3,7'de sabit kalırken, gelecek yıl büyüme beklentisi de yüzde 4,3'ten yüzde 4'e geriledi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 19,19 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 25,00 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 23,25 düzeyinde oluştu.

 

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