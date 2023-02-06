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Merkez Bankası'ndan depreme ilişkin iki karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) deprem bölgesindeki firmaların reeskont ve yatırım avans kredi ödemelerinin vadesi uzatıldığı açıkladı. Banka ayrıca deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde bankalara talimat gönderildiğini duyurdu.

06 Şubat 2023 | 23:20
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Merkez Bankası'ndan depreme ilişkin iki karar

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki firmaların reeskont kredileri ile YTAK geri ödemelerinin vadelerinin uzatılması konusunda bazı kararlar alındı.

Bu kapsamda Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa olmak üzere deprem bölgesindeki illerde kurulu firmaların 6 Şubat-30 Nisan dönemindeki ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri ile YTAK geri ödemelerine 180 güne kadar faizsiz olarak vade uzatımı imkanı tanındı.

6 Şubat öncesinde kullanılmış ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine ise 6 ay ilave ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü kapatma süresi verildi.

Deprem bağış hesaplarından ücret alınmayacak

TCMB'nin, deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerine ilişkin duyurusunda ise, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde meydana gelen depremlere yönelik AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) üyesi bankalara talimat gönderilmiştir."

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