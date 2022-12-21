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Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Ankete göre ekonomistlerin tahmini...

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

21 Aralık 2022 | 08:03
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Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Ankete göre ekonomistlerin tahmini...

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

AA Finans'ın, 22 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 10,50'den yüzde 9'a çekilmişti.

Karar metninde, kurulun ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verdiği bildirilmişti.

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