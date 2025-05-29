ARA
DOLAR
39,10
0,01%
DOLAR
EURO
44,61
1,06%
EURO
GRAM ALTIN
4181,90
1,16%
GRAM ALTIN
BIST 100
9170,56
-0,08%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Merkez Bankası rezervleri 150 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 23 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 453 milyon dolar artışla 153 milyar 110 milyon dolara çıktı.

29 Mayıs 2025 | 16:10
Merkez Bankası rezervleri 150 milyar doları aştı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 23 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 689 milyon dolar yükselişle 69 milyar 90 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 16 Mayıs'ta 65 milyar 401 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 763 milyon dolar artışla 80 milyar 256 milyon dolardan 84 milyar 19 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 453 milyon dolar artışla 145 milyar 657 milyon dolardan 153 milyar 110 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
11.04.202579.48268.007147.488
18.04.202582.25264.305146.557
25.04.202581.80059.250141.051
02.05.202580.95557.577138.532
09.05.202583.12161.222144.343
16.05.202580.25665.401145.657
23.05.202584.25669.090153.110

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4182,01 1,16%
  • ALTIN ONS 3326,19 1,13%
  • BIST 100 9170,56 -0,08%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,087 -0,517%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38071 -0,21465%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,4 -1,6185%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,1076 0,0258%
  • EURO/DOLAR 1,1372 0,6991%
  • EURO/TURK LIRASI 44,6075 1,0567%
  • STERLIN/DOLAR 1,34988 0,18778%
Borsa Haberleri
Şişecam (SISE) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
3 şirketten daha yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün SPK'ya bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
KARDEMİR 11 milyon euroluk satış anlaşmasını duyurdu
28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'da gong DevSecOps Days etkinliği için çaldı
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
New York borsası yükselişle kapandı
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
Şişecam (SISE) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
3 şirketten daha yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün SPK'ya bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
KARDEMİR 11 milyon euroluk satış anlaşmasını duyurdu
28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'da gong DevSecOps Days etkinliği için çaldı
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
New York borsası yükselişle kapandı
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL