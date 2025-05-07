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Mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon belli oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,65 artış gösterdi.

06 Mayıs 2025 | 16:59
Mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini yayımladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE nisanda aylık yüzde 2,65 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,84, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 3,02 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 4,32, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,35, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 2,61 ve hizmette yüzde 3,15 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin nisanda aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE2,65
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,84
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE3,02
Enerji4,32
Gıda ve alkolsüz içecekler1,35
Enerji ve gıda dışı mallar2,61
Hizmet3,15
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Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
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Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
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