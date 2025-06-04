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Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE açıklandı

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta bir önceki aya göre yüzde 2 artış gösterdi.

04 Haziran 2025 | 17:07
Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı. Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE mayısta aylık yüzde 2 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,09, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,25 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 2,15, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,57, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,7 ve hizmette yüzde 2,58 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin mayısta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık 
  
Genel TÜFE2  
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,09  
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,25  
Enerji2,15  
Gıda ve alkolsüz içecekler1,57  
Enerji ve gıda dışı mallar1,7  
Hizmet2,58  

 

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