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Migros, depremde görülen zararı açıkladı

Migros, depremden etkilenen şehirlerde 22 çalışanının yaşamını yitirdiğini, 66 mağazasının kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

15 Şubat 2023 | 12:37
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Migros, depremde görülen zararı açıkladı

Migros Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan özel durum açıklamasında 6 Şubat 2023 günü yaşanan depremle ilgili yaşanan kayıp ve zararlarla ilgili bilgi verildi.

Şirketin açıklamasında 31 Ocak 2023 itibarıyla ülke genelinde 2 bin 927 mağazalarının bulunduğu ve depremden etkilenen 10 ilin tamamında kiralık ve sigortalı toplam 228 mağazaya sahip olunduğu bildirildi.

Bu mağazalardan 66’sının kullanılamaz durumda olduklarının değerlendirildiği belirtilirken 22 Migros çalışanının hayatını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıkları ifade edildi.

M

 

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