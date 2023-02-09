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Milletvekilleri maaşlarını depremzedelere bağışlıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyalarına AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri de katılarak bağışta bulunma kararı aldı.

09 Şubat 2023 | 17:56
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Milletvekilleri maaşlarını depremzedelere bağışlıyor

AK Parti TBMM Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, milletvekilleri ve teşkilat mensuplarından katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 28 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar yardımda bulunabilecekleri belirtildi. Bu kapsamda AK Parti milletvekilleri en az bir maaş yardımda bulunacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremle mücadele kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) 1 milyon liralık yardımda bulunmuştu. MHP milletvekillerinin yanı sıra MHP- MYK üyeleri de AFAD'a bağış yaptı.

CHP TBMM Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde, tüm milletvekillerinin bu ayki maaşlarını afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı aldığı belirtildi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "İYİ Parti milletvekilleri olarak başlangıçta bir maaşımızı, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza, kardeşlerimize bağışladık. Konuyla ilgili Genel Merkezimizde çalışmalar devam ediyor. Yardım faaliyetlerimiz sürecek." dedi.

HDP milletvekilleri de partinin oluşturduğu deprem fonuna nakdi yardımda bulundu.

 

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