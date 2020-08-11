Dünyanın en büyük 13’üncü üreticisi olan Türk mobilya sektörü 2020’nin ilk yedi ayında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye’nin dış ticaret fazlası veren ender sektörlerinden mobilyada pandemi kaynaklı daralmanın hızla geri çekildiğini, yıl sonu ihracat hedeflerinin ise 4 milyar dolar olduğunu kaydetti.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörünün yedi aylık ihracat karnesini açıkladı. Hali hazırda 500 bin kişiyi istihdam eden, aynı zamanda dünyanın 13. büyük üreticisi durumunda bulunan Türk mobilya sektörünün 2020’nin ilk yedi ayında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Güleç, geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan artış miktarını da yüzde 11,7 olarak açıkladı. Güleç’in verdiği bilgiye göre Türk mobilya sektörü sadece temmuz ayında 347 milyon dolarlık ihracat yaparak bir önceki aya göre ihracatta yüzde 17,43’lük bir artış yakaladı.

Haziran – temmuz aylarında mobilya tarafında yaşanan güçlü toparlanma ve talep artışının yılın kalan aylarında da devam etmesini beklediklerini söyleyen Güleç, “Hedefimiz net ve kesin. Geçen yıl 3,5 milyar dolar olan ihracatımızı yüzde 17-18 oranında artırarak yılı 4 milyar dolar ihracatla kapatmak istiyoruz” dedi.

ABD’ye ihracat artıyor *

200 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk mobilya sektörünün lider pazarlardaki durumu hakkında da bilgi veren Güleç, şunları kaydetti:

”Temmuzda bu yılın en yüksek dış satım rakamlarını yakaladık. Dünyanın 13’üncü büyük üreticisi, 12’nci büyük ihracatçısı durumunda bulunan Türk mobilya sektörü aldığı yeni siparişler ve bağlantılarla oldukça yoğun günler yaşıyor. Bu yılın ilk 7 ayında en çok Irak, Almanya, Suudi Arabistan, ABD, Libya, İsrail, Fransa, Romanya, İngiltere ve Katar’a ihracat yaptık. Hedef pazar olarak ilan ettiğimiz ABD’de ihracatımız artıyor. İsrail pazarındaki etkinliğimiz yükseliş trendinde. Aynı durum İngiltere’de de yaşanıyor.”

Özellikle son 3-4 yılda Katar ile siyasi ilişkiler nedeniyle otel, iş hanı ve konutlarda Türk mobilyasının tercih edildiğini ifade eden Güleç, Libya’nın sürekli ihracat yaptığımız pazarların başında geldiğini vurguladı.

Sektörün üretim gücü 12 milyar dolar *

12 milyar dolarlık üretim gücü ile dünyanın 13. büyük üreticisi durumunda bulunan Türk mobilya sektörünün 2020 yılsonu ihracat hedefinin 4 milyar dolar olduğunu yineleyen Güleç, “Mobilya sektörünün iç pazarı da ihracat gibi şu anda çok güzel gidiyor. Ağustos ayı beklentilerimiz yüksek. Yurt içinde yılsonu satış hedefimiz 60 milyar TL. Bu performans devam ederse hedeflerimizi yakaladığımız bir yıl olacak” dedi.