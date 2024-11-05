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Morgan Stanley'den TCMB tahmini

Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük paylaştığı notta Ekim ayı enflasyon verisi sonrası bu yıl faiz indirim ihtimalinin azaldığını belirtti.

05 Kasım 2024 | 09:31
Morgan Stanley'den TCMB tahmini

Ekonomist enflasyonun 2. ayda da beklentiden yüksek geldiğini ve bu durumun Aralık'ta indirim ihtimalini azalttığını söyledi.

Küçük, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Cuma günkü enflasyon raporu toplantısında hizmet enflasyonundaki ve mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık trendde iyileşmeye rağmen faiz indirimi konusunda 'temkinli yaklaşım' sinyali vereceğini öngördü.

Hem 2024 sonu (yıl ortası muhtemelen yüzde 42) hem de 2025 sonu (muhtemelen yüzde 17-18 orta noktası) için enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü bir revizyon bekleyen kurum, bankanın sıkı para politikasına bağlılık sinyali vereceğini öngördü.

 

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