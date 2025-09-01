Motosikletler için yeni düzenleme: Park yasağı hangi noktaları kapsıyor?

İstanbul Valiliği, motosikletler için yeni bir genelge yayımladı. Genelgede, “Kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi, trafiğe kapalı alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi” gerektiği vurgulandı.



İstanbul Valiliği, kent genelinde motosiklet park alanları ile ilgili yeni bir düzenleme yayımladı. Genelgede, “Günümüzde motosiklet/motorlu bisikletlerin, ulaşımı kolaylaştırması ve maliyet avantajı sağlaması nedeniyle hem bireysel kullanımda hem de ticari işletmelerce tercih edildiği, bu tür araçların trafikte daha fazla yer almasıyla birlikte uygun şekilde park alanlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur” denildi.



Park yasağının geçerli olduğu noktalar



Genelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 61. maddesine atıf yapılarak park yasağının bulunduğu yerler hatırlatıldı. Buna göre:



-Duraklamanın yasaklandığı bölgelerde,

-Geçiş yolları önünde ve üzerinde,

-Yangın musluklarına 5 metre mesafe içinde,

-Toplu taşıma duraklarına 15 metre mesafe içinde,

-Alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde ve 10 metre mesafe içinde,

-Engelli park yerlerinde,

-Yaya yollarında,

motosiklet ve diğer araçların park etmesi kesinlikle yasak olacak.



'Kesinlikle müsaade edilmeyecek'



Valilik tarafından yayımlanan genelgede, “Trafik akışını etkilemeyecek şekilde ivedilikle motosiklet park alanlarının ilgili belediyelerce belirlenmesi, kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi, trafiğe kapalı olan alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi” gerektiği açıkça ifade edildi.