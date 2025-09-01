ARA
DOLAR
41,11
0,02%
DOLAR
EURO
48,24
0,44%
EURO
GRAM ALTIN
4588,48
0,61%
GRAM ALTIN
BIST 100
11299,61
0,10%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Motosikletler için yeni düzenleme: Park yasağı hangi noktaları kapsıyor?

Motosikletler için yeni düzenleme: Park yasağı hangi noktaları kapsıyor?

İstanbul Valiliği, motosikletler için yeni bir genelge yayımladı. Genelgede, “Kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi, trafiğe kapalı alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi” gerektiği vurgulandı.


Motosikletler için yeni düzenleme: Park yasağı hangi noktaları kapsıyor?

İstanbul Valiliği, motosikletler için yeni bir genelge yayımladı. Genelgede, “Kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi, trafiğe kapalı alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi” gerektiği vurgulandı.

İstanbul Valiliği, kent genelinde motosiklet park alanları ile ilgili yeni bir düzenleme yayımladı. Genelgede, “Günümüzde motosiklet/motorlu bisikletlerin, ulaşımı kolaylaştırması ve maliyet avantajı sağlaması nedeniyle hem bireysel kullanımda hem de ticari işletmelerce tercih edildiği, bu tür araçların trafikte daha fazla yer almasıyla birlikte uygun şekilde park alanlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur” denildi.

Park yasağının geçerli olduğu noktalar

Genelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 61. maddesine atıf yapılarak park yasağının bulunduğu yerler hatırlatıldı. Buna göre:

-Duraklamanın yasaklandığı bölgelerde,
-Geçiş yolları önünde ve üzerinde,
-Yangın musluklarına 5 metre mesafe içinde,
-Toplu taşıma duraklarına 15 metre mesafe içinde,
-Alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde ve 10 metre mesafe içinde,
-Engelli park yerlerinde,
-Yaya yollarında,
motosiklet ve diğer araçların park etmesi kesinlikle yasak olacak.

'Kesinlikle müsaade edilmeyecek'

Valilik tarafından yayımlanan genelgede, “Trafik akışını etkilemeyecek şekilde ivedilikle motosiklet park alanlarının ilgili belediyelerce belirlenmesi, kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi, trafiğe kapalı olan alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi” gerektiği açıkça ifade edildi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL