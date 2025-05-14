ARA
DOLAR
38,79
0,00%
DOLAR
EURO
43,46
0,16%
EURO
GRAM ALTIN
4032,14
-0,52%
GRAM ALTIN
BIST 100
9734,71
0,36%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • MSCI endekslerde değişikliğe gitti: Türkiye’den 9 hisse eklendi

MSCI endekslerde değişikliğe gitti: Türkiye’den 9 hisse eklendi

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişikliklerini duyururken Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 9 yeni hissenin eklendiğini, 4 hissenin çıkarıldığını bildirdi.

14 Mayıs 2025 | 09:59
MSCI endekslerde değişikliğe gitti: Türkiye’den 9 hisse eklendi

MSCI, küresel endekslerde 30 Mayıs seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı.

Buna göre Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine Destek Finans Faktoring, GrainTürk Tarım, Kardemir (A), LDR Turizm, Lydia Yeşil Enerji Kaynakları, Oba Makarnacılık, Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret, Ral Yatırım Holding ve Tureks Turizm Taşımacılık eklendi.

Söz konusu endeksten CW Enerji, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Vestel Beyaz Eşya ve Vestel Elektronik çıkarıldı.

Analistler, bazı uluslararası fonların, portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını ifade etti.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4032,14 -0,52%
  • ALTIN ONS 3232,82 -0,54%
  • BIST 100 9734,71 0,36%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,042 -0,296%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39267 -0,0696%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 80,51 0,415%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,7918 0,0029%
  • EURO/DOLAR 1,1193 0,0536%
  • EURO/TURK LIRASI 43,4612 0,1646%
  • STERLIN/DOLAR 1,3307 -0,00376%
Borsa Haberleri
13 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var
Bugün 1 hissede bedelli sermaye artırımı var (14 Mayıs)
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü tarihi açıklandı (2025)
Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Geçen yıl halka arz olan şirketten ilk çeyrek değerlendirmesi
12 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Yüzde 4'ten yüzde 2645'e... Geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 8 şirket
Borsa İstanbul'dan 5 hisse için tedbir kararı
Hem nakit temettü hem bedelsiz kararı aldı
GERİ
İLERİ
13 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var
Bugün 1 hissede bedelli sermaye artırımı var (14 Mayıs)
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü tarihi açıklandı (2025)
Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Geçen yıl halka arz olan şirketten ilk çeyrek değerlendirmesi
12 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Yüzde 4'ten yüzde 2645'e... Geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 8 şirket
Borsa İstanbul'dan 5 hisse için tedbir kararı
Hem nakit temettü hem bedelsiz kararı aldı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL