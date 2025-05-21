MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuçlarında

2025 MSÜ tercih işlemleri tamamlandı. 18 Nisan'da sona eren tercih başvurularının ardından gözler Milli Savunma Bakanlığı'nın Personel Temin Sistemi üzerinden açıklanacak duyuruya çevrildi Millî Savunma Üniversitesi 2025 yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin sorgulamalar devam ediyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM tarafından resmi bir duyuru yapılmadı, ancak geçmiş yılların takvimleri ve mevcut kaynaklar, sonuçların yakın bir tarihte ilan edilebileceğine işaret ediyor.

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulmadı. Ancak, geçmiş yıllardaki takvimler ve medya raporları, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Mayıs ayının üçüncü haftası (19-23 Mayıs 2025) itibarıyla açıklanmasının beklendiğini gösteriyor.

KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI

MSÜ tercih sonuçları açıklandığı zaman personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar PERTEM üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreleri ile MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.

MSÜ MÜLAKAT TARİHİ BEKLENİYOR

Millî Savunma Üniversitesi 2025 mülakat takvimi, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte adresinde hazır bulunacaklar.

Hava Harp Okulu, Diğer Harp Okulları seçim aşamaları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları ayrı ayrı tarihlerde yapılacak.