MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 PERTEM MSÜ sonuç sorgulama ekranında

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarına dair bilgi arayışında olan adaylar, Milli Savunma Bakanlığı ve MSÜ'nün resmi internet sitelerini yakından takip ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025'in de tamamlanmasıyla birlikte, MSÜ tercih sonuçlarının her an açıklanabileceği beklentisi arttı.

2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan henüz resmi bir duyuru gelmedi. Ancak, önceki yılların takvimi ve mevcut bilgilere göre, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması öngörülüyor.

Sonuçlar Pertem üzerinden açıklanacak

Adaylar sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Personel Temin Dairesi web sitesi olan "personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebilecekler. Sorgulama işlemi için T.C. Kimlik Numarası ve şifre bilgilerini kullanmaları gerekecek.

MSÜ ikinci seçim aşaması (Mülakatlar) için bekleyiş sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) için ikinci seçim aşaması olan mülakatların tarihleri henüz resmi olarak ilan edilmedi. Ancak, geçmiş yıllardaki takvim göz önüne alındığında, bir önceki yıl 26 Haziran - 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri örnek teşkil ediyor.

MSÜ mülakatlarının, tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başlaması bekleniyor. Adayların güncel duyurular için MSB'nin resmi kanallarını takip etmeleri önem taşıyor.