Muğla'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den duyuru

Deprem sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından depremi değerlendirdi.

Görür "Bozburun açıkları, Muğla’da 5,7 deprem. Oblik ters fay niteliğinde. Muhtemelen Plini-Strabo Fay Zonunda ve Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonuna bağlı. Geçmiş olsun" dedi.

Görür bir de çağrı yaparak şu mesajı paylaştı:

"DUYURU: Bugünkü Muğla depreminin bize yansıması şöyle olmalıdır. Deprem nasıl oldu, nerede oldu, artçı mıydı,öncü müydü diye tartışmak yerine, gelin Muğla'yı deprem dirençli yapalım demek daha doğrudur. Yalnız bugünkü kentsel dönüşüm deprem dirençlilik değildir. Sevgiyle".