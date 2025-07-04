Naci Görür'den deprem yorumu: Tehlikeli bir yer

Prof. Dr. Naci Görür bugün meydana gelen deprem için sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı:
Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da yine 4,4 deprem. Bu deprem Gemlik Fayı üzerinde. KAF’ın güney kolu üzerinde. Kuzey kolda enerji birikimi fazla olduğu için burası da etkileniyor. Tehlikeli bir yer. Yerleşim itibariyle itina gerektiriyor. Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir. DEPREM DİRENÇLİ GEMLİK üzerinde ciddiyetle durulmalıdır.
GÖRÜR'ÜN DÜNKÜ YORUMLARI
Prof. Dr. Naci Görür, Bursa Gemlik'te dün meydana gelen depremler için de şu yorumları yapmıştı:
- Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da 4,0 deprem oldu. KAFın Güney kolu üzerinde. Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç birktiryor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli.
- Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da gene 4,4 sığ bir deprem oldu. Bu yörenin deprem dirençli hale getirilmesi söylemi bu vesile ile yöneticilerimize bir kez daha iletilmeli. DEPREM DİRENÇLİ GEMLİK. Sevgiyle
NE OLDU?
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün 13:57'de merkez üssü Gemlik olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 7.13 km.
- Kandilli Rasathanesi ise Şahinyurdu Gemlik merkezli depremin büyüklüğünü 4,4; derinliğini ise 7.5 kilometre olarak duyurdu.
- Bursa Gemlik'te dün de yaklaşık 1 saat arayla 3,9 ve 4,2 büyüklüğündeki depremler meydana gelmişti.