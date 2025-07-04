Naci Görür'den deprem yorumu: Tehlikeli bir yer

Prof. Dr. Naci Görür bugün meydana gelen deprem için sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı:

Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da yine 4,4 deprem. Bu deprem Gemlik Fayı üzerinde. KAF’ın güney kolu üzerinde. Kuzey kolda enerji birikimi fazla olduğu için burası da etkileniyor. Tehlikeli bir yer. Yerleşim itibariyle itina gerektiriyor. Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir. DEPREM DİRENÇLİ GEMLİK üzerinde ciddiyetle durulmalıdır.

GÖRÜR'ÜN DÜNKÜ YORUMLARI

Prof. Dr. Naci Görür, Bursa Gemlik'te dün meydana gelen depremler için de şu yorumları yapmıştı:

Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da 4,0 deprem oldu. KAFın Güney kolu üzerinde. Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç birktiryor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli.

Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da gene 4,4 sığ bir deprem oldu. Bu yörenin deprem dirençli hale getirilmesi söylemi bu vesile ile yöneticilerimize bir kez daha iletilmeli. DEPREM DİRENÇLİ GEMLİK. Sevgiyle

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