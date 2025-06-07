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Nesli tükenme tehdidi altında: Fotokapanla görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan bozkurt, ormanda dolaşırken fotokapana yakalandı.

07 Haziran 2025 | 09:25
Son Güncellenme: 07 Haziran 2025 | 09:26
Nesli tükenme tehdidi altında: Fotokapanla görüntülendi

Bozkurtun görüntüsü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda şu bilgiler verildi:

  • Bozkurt (Canis lupus anatolicus) Güçlü yapısı, keskin bakışları ve ormanın içinde süzülen sessiz adımlarıyla Anadolu yaban hayatının en etkileyici simgelerinden biri: Bozkurt... 
  • Bilimsel adıyla(Canis lupus anatolicus) olan bu tür, özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerde yaşamayı tercih eder. 
  • Geniş orman örtüsü ve vahşi habitat yapısı, bozkurtların genel yaşam alanlarıdır.

 🛑 Nesli Tehlike Altında! 

  • Yaşam alanlarının daralması, yasadışı avcılık ve insan baskısı nedeniyle popülasyonlarında azalma gözlemlenmektedir. Bu yüzden bozkurt, korunması gereken yaban türleri arasında yer alır. Bu özel anı kayda alarak hem yaban hayatının zenginliğine hem de korunması gereken türlere dikkat çekiyoruz. Doğa sessizliğini korurken, bu sessizliğin içindeki izleri görmek isteyenler için her kare bir mesaj taşır…

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Dün iki şirket temettü miktarını güncelledi
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
Kuzey Boru (KBORU) temettü miktarını güncelledi (2025)
Türkiye Sigorta (TURSG) temettü miktarını güncelledi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsa tatil öncesi nasıl kapandı? 5 Haziran gün sonu
Anadolu Efes, Ford, Sabancı... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Geçen ay 4 otomotiv hissesi kazandırdı, 4'ü geriledi
Dün 3 hisseden yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsada dün bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
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