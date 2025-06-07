Nesli tükenme tehdidi altında: Fotokapanla görüntülendi

Yaşam alanlarının daralması, yasadışı avcılık ve insan baskısı nedeniyle popülasyonlarında azalma gözlemlenmektedir. Bu yüzden bozkurt, korunması gereken yaban türleri arasında yer alır. Bu özel anı kayda alarak hem yaban hayatının zenginliğine hem de korunması gereken türlere dikkat çekiyoruz. Doğa sessizliğini korurken, bu sessizliğin içindeki izleri görmek isteyenler için her kare bir mesaj taşır…