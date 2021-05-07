Netaş iştiraki NetRD’yi ABD menşeili Orion Innovation Group içinde yer alan MERA Switzerland AG’ye 11,6 milyon dolara sattı

Netaş iştiraki NetRD’yi 11,6 milyon dolara Mera Switzerland’a sattı.

Şirketten daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şirketin bağlı ortaklığı Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş.’nin %100 sermayesine sahip olduğu NetRD Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon A.Ş’nin paylarının tamamının ABD menşeili Orion Innovation Group içinde yer alan MERA Switzerland AG’ye 8 milyon dolar özkaynak değeri ile satılmasına karar verildiği belirtilmişti.

Son açıklamayla söz konusu satış işlemi ile ilgili kapanış işlemlerinin ardından hisse devrinin toplam 11,6 milyon dolar bedelle tamamlandığı duyuruldu.